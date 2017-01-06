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大力掃蕩噪音改裝車 中市警新利器出招

2017-01-06  16:44

〔記者許國楨／台中報導〕超跑或改裝車的引擎聲震耳欲聾，總是引人側目，高分貝噪音讓人聽了快抓狂，市警局除結合相關單位不定時取締，最近更新採購5部「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」投入取締，也就是說，駕駛一旦超速又改裝排氣管的分貝數超標，荷包有可能大失血，不得不慎。

林姓機師去年駕駛未領牌的藍寶堅尼超跑（俗稱大牛）上路，因噪音問題被取締，又因沒取得「安全審驗合格證明」依法沒入銷毀，引起社會關注，為此甚至有車輛改裝業者到環保局詢問相關法令時，私下抱怨「警察取締得嚴，都快沒人來改裝車輛了，快要做不下去，店都快倒閉了！」。

只是不管是超跑或改裝排氣管的自小客車，高分貝噪音隆隆，常擾人清夢影響民眾安寧，市警局除每月不定時配合環保局、公路總局台中區監理所執行聯合稽查，更不定期申請行政院環保署派員南下，協助共同取締噪音車。

經統計自去年1月迄今，共取締改裝車1711件，名列六都第一名，交大最近更新採購5部「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」投入取締，初期將針對台灣大道、文心路等重要路段，以及將超跑、大型重機常出沒的七期重劃區列為重點取締。

交大執法組組長毛國匡說，這台設備可以偵測到過往車輛的車速及排氣管分貝數，除了超速可開罰1千2到2千4罰鍰，噪音值若超過84分貝的管制標準，將根據道路交通管理處罰條例第43條第1項第5款，汽車駕駛人駕駛汽車有拆除消音器，或以其他方式造成噪音者開單告發，車主將被處以6千到2萬4千元罰鍰。

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  • 台中市警局最近採購的「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」。（記者許國楨攝）

    台中市警局最近採購的「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」。（記者許國楨攝）

  • 這台設備可以偵測到過往車輛的車速及排氣管分貝數。（記者許國楨翻攝）

    這台設備可以偵測到過往車輛的車速及排氣管分貝數。（記者許國楨翻攝）

  • 交大執法組組長毛國匡今天說明這台設備的特點。（記者許國楨攝）

    交大執法組組長毛國匡今天說明這台設備的特點。（記者許國楨攝）

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