中壢堆置廢木材持續悶燒…附近空氣品質差

中壢堆置廢木材持續悶燒。（記者李容萍攝）

2017-01-06 16:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區民權路三段一處農地違法堆置廢木材，4日凌晨發生火警後，現場迄今天下午仍持續悶燒，隨著風向，陣陣黑煙吹到方圓數百公尺內都聞到燃燒物品的味道，民眾大喊吃不消，消防隊持續調派水庫車前往灑水外，環保局依違反空氣污染防制法按日連續處罰。

環保局調查，中壢區三民里11鄰下三座屋的這處農地，行為人陳姓業主涉嫌堆置廢木材約2層樓（6公尺）高，且佔地約700坪，堆在底層的廢木材起火後，4日凌晨火警雖經及時撲滅，因殘火持續冒煙悶燒，消防人員迄今天下午仍駐守現場灑水戒護。

案經農業局比對地號為都市計畫農業用，依違反農業發展條例農業用地未符農業使用，移由都市發展局依違反都市計畫法開罰6萬元起跳。

由於陳姓業主堆置大批廢木材，並未裝置粒狀污染物收集及處理設備，廢木材燃燒後產生明顯粒狀污染物散布於空氣中，造成空氣污染，環保局依違反空氣污染防制法開罰最高100萬元，另依違反廢棄物清理法移送桃園地檢署偵辦。