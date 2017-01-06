台東火車站排班區規劃不佳 計程車司機連署請願
2017-01-06 16:45
〔記者陳賢義／台東報導〕台東火車站現正進行計程車排班區域變更工程，站前排班計程車司機認為規劃及動線不適，今連署向鐵改局東部工務段台東工程段請願，提出3點修正需求，立委劉櫂豪及台東縣議員洪宗楷到場關心，多方協商達成共識，鐵改局允諾改善，新設施20日上路。
台東火車站前因未實施分流，常會造成自小客車、計程車與上下車旅客和民眾相互爭道的交通紊亂，甚至引發衝突，鐵改局台東工務段因而在車站左側增設計程車及大客車專用區改善現況，排班計程車司機不苟同連署請願，要求規劃計程車專用停靠區，延伸至站旁文昌路，避免其他用路人佔用，影響排車秩序；現行規劃計程車排班等候區3線單向排基等候方式，嚴重影響司機收入，無法接受電話叫車；排班區附近應增設「計程車預約上車處」，以達排班計程車自行督導功效及違規蒐證取締標準。
劉櫂豪表示，由於台東較為特殊，除了排班以外還有許多的電話預約旅客，有關動線及相關設施經會同鐵路局及鐵改局現勘達成初步共識，動線會加以調整，將來在排班的過程中，如遇電話預約旅客，還有另一配套措施；其次，旅客抵東搭乘計程車，還必須拖著行李走一段比較長的路程，逢雨天可能造成不便，將與鐵路局及鐵改局協調改善遮雨棚；至於預約旅客部分，除了固定排班外，也會安排固定上車處，整個設施預訂在20日開始實施，倘若實施後還有部份需修改，會要求鐵改局改善。
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