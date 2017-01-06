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基隆田徑場鐵餅護籠吹倒未修 民眾抱怨

基隆市立田徑場鐵餅護籠被颱風吹倒仍未修復（記者盧賢秀攝）

2017-01-06  16:24

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市立田徑場的鐵餅護籠去年9月就被颱風吹倒了，3個多月仍未修理，在田徑場運動的民眾看不下去！市立體育場場長郭台英表示，廠商已經申報開工，近日就會施工修復。

陳姓民眾投訴指出，基隆市立田徑場的鐵餅護籠去年才更新，但去年9月颱風時就被吹倒了，到現在已經3、4個月了，都擺著沒修理，體育場每天都有很多人跑步或健走，民眾看到此情形都很難過，也影響田徑選手練習。

體育場場長郭台英說，鐵餅護籠是去年梅姬颱風被強風吹倒，體育場先以警戒帶圍起來，避免民眾接近，而且該設施是鐵餅和鉛球選手專用器材，一般民眾不會使用，田徑場也將鐵餅等器材收起來，選手大都在學校練習，不會影響其他運動人士安全。

體育場已經申請救災經費，因鋼材進口搶修時間較慢，元月3日廠商已經申報開工，只要天氣好，近日包商就會進場施工，很快就可以修復了。

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標題：基隆田徑場鐵餅護籠吹倒未修 民眾抱怨


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