宣傳台南藝術節 文化局「假人」當道

2017-01-06 16:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕最近「假人」攝影當道，全世界瘋迷，台灣有許多玩家跟進嘗鮮，但在演藝廳裡讓時間暫停，可是頭一遭！南市文化局由局內「創意發電機」的藝術發展科，號召台南文化中心及美術館籌備處近30位，以超低成本製作，「集體下海」為「2017台南藝術節」1月14日啟售拍攝宣傳CF，逼真度爆表！

這支饒富趣味的廣告中特別以迅速轉場的靜止畫面為手法，深入文化中心演藝廳及市府辦公場所，呈現文化局年輕熱情團隊每年主辦「台南藝術節期間」幕前幕後寫實情境。

一幕幕電話接不完、公文滿天飛、文宣堆滿地的忙亂辦公室，節目演出前夕志工發放DM、佈置前臺、剪票進場、觀眾席帶位等畫面，最後鏡頭踏進平常較不為觀眾所知的後台神秘場域，燈架、黑膠地墊、各式控場器材都是現場實物上陣，就連「昏倒」的工作人員也是真人真事改編。

文化局表示，將於3月4日開幕的「2017台南藝術節」，將續以國際經典、臺灣精湛、城市舞臺三大系列，在為期兩個多月的活動期間帶來上百場包括戲劇、舞蹈、音樂等多元表演藝術饗宴。

相關連結：https://youtube.be/6SUR8G0-MHU