日促增南台灣飛仙台新航點 四季美景等你
鄰近日本仙台的山寺風景區秋冬飄雪美景。（圖：南市旅行公會提供）
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市與日本仙台市於10年前締結姐妹市，與南市旅行公會也是姐妹會的仙台觀光國際協會近來力促台灣遊客到仙台觀光，但目前仙台對台航線只有桃園機場航點，仙台觀光協會認為這對南台灣遊客不方便，希望與我國促成在台南或高雄增設往返仙台的新航點。
105年初，南市旅行商業同業公會與仙台觀光國際協會結為姐妹會，簽訂友好交流協定書、共同推動兩地觀光交流。仙台觀光國際協會大會事業部部長須田敏光希望台南或高雄能增設往返仙台的新航點，提高南台灣旅客到仙台觀光的興趣與誘因。
南市觀旅局長王時思表示，新闢航線需由航空公司針對兩地旅客市場規模與航權進行評估；現階段，南市府能做的是與旅行社合作，多找一些南台灣想到日本仙台的遊客，促成航空公司以包機飛仙台。
南市旅行公會理事長蘇榮堯認為，華航飛台南到日本大阪航線經營的並不輕鬆，待這條航線客源穩定些，可再推動南部包機飛日本仙台的計畫。
仙台觀光協會說，日本女桌好手福原愛出生於仙台，是仙台觀光大使，她與台灣男桌好手江宏傑締良緣定能讓兩地關係更密切。仙台是日本東北經濟、文化與觀光大城，市區有名聞遐邇的青葉城、瑞鳳殿等歷史古蹟；離市中心不遠，也有知名的秋保、作並溫泉。
秋天的楓紅葉與冬天雪景都是仙台著名自然美景，冬天想賞、滑雪，宮城縣與山形縣交界的宮城藏王地區有美麗滑雪勝地，鬆軟晶瑩雪質適合初學者體驗滑雪樂趣，寒冬時形成的「藏王樹冰」，有日本國寶級最美雪景封號，是冬季到仙台必賞奇景。
國內有網路旅遊業針對仙台、藏王樹冰、松島遊船與溫泉等五天旅遊團，包裝多個到今年寒假、春節過年的促銷行程，提供民眾冬遊仙台選擇。
鄰近日本仙台的山寺風景區秋冬飄雪美景。（圖：南市旅行公會提供）
日本仙台市郊的鳴子峽冬雪及自然美景。（圖：南市旅行公會提供）
近日本仙台的松島福浦橋橋墩在三一一大地震遭海嘯摧毀，台灣伸援手協助重建，日方豎立友情牌感謝台灣熱情關懷。（圖：南市旅行公會提供）
位於日本仙台市區路樹走廊的光之樂章，在每年冬季點燃夢幻燈海隧道。（圖：南市旅行公會提供）
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