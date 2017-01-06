中寮賞梅新秘境 老梅樹花海映藍天

劉姓農民的私人梅園的梅花開始盛開。（記者陳鳳麗攝）

2017-01-06 16:04

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕位在南投縣中寮鄉清水村紅菜坪山上的私人梅園，佔地一甲六分，裡面有1、200株梅樹，每株樹齡最少有40年，最老的則已90歲，老梅樹的樹型有禪味，農民劉木郎免費開放民眾賞花，只要求不亂丟垃圾、不攀折梅枝就好。

要前往這座秘密梅園，在清水村清城橋一過右轉往瀧林巷約20公尺，就要往左手邊的5號路上山，到梅園約7公里，山路蜿蜒，路標不多，山路狹窄，若碰到會車就得考驗駕駛技術，所幸有「洞九山莊」的路標幫忙指引，而到了「洞九」，隔壁就是劉木郎的梅園。

劉木郎的妻子說，梅樹從公公少年時代就開始種植，而先生現年已76歲，夫妻種的梅樹也有40年以上，而公公手植的更有8、90年，樹幹、樹型都很碩大。這兩年因附近有民宿帶客人來賞花，才漸有人知曉中寮有這樣大的梅園。

因有人在臉書社團分享，今日就有遊客上山尋幽，山下因空氣品質不佳而天空灰濛濛的，但該園區藍天白雲，空氣清新，梅花在藍天映照下，分外清新美麗，有遊客說「雖然感覺路途有點遠，但上來後真的覺得很值得！」。

這處賞梅秘境因民宿帶客人前來，才有人知道，目前白色梅花開滿枝頭。（記者陳鳳麗攝）

位在中寮鄉清水村山上的賞梅秘境，老梅樹在藍天照下份外美麗。（記者陳鳳麗攝）