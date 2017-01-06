| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮新興路擦撞車禍 1女命喪輪下 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

一星期打老婆5次 家暴男帶小三回家住

2017-01-06  16:19

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆市一名林女不堪1星期被白姓先生打5次，101年搬回娘家住，未料白男順水推舟，把外遇對象帶回家住，林女心碎，向基隆地院訴請離婚，法官傳喚兩人兒女作證，得到「爸爸跟小三住在一樓」的證詞，依此認定婚姻關係難以維繫，判准離婚。

林女指控，85年與白男結婚，育有3名子女，沒想到白男有酗酒習慣，酒後故意爭吵，甚至動手，101年還被白男趕出門，心灰意冷，只好搬回娘家，沒想到先生竟然把外遇對象帶回家，已超過精神所能忍受之程度，訴請離婚。

白男兒子證稱，父親酒後確實會打母親，有時連小孩子也被波及到，平均一星期打4、5次，直到母親反抗，家暴的頻率才降低，而後母親搬出去，父親另結新歡。

白男女兒則以「小三」稱呼爸爸的外遇對象，表示現在就讀國三，約1年多前得知爸爸外遇，並帶回家住，目前「爸爸跟他的小三住在一樓」，期間從未找過媽媽。

法官依照兩人兒女證詞，確認白男帶外遇對象返家，與兒女同住，顯示已對林女無感情，雙方互信基礎不復存在，加上白男未出庭辯駁，亦未提書面答辯，不予置理，婚姻名存實亡，判准離婚。

廣告
  • 白男女兒表示，目前「爸爸跟他的小三住在一樓」。示意圖，圖與新聞無關。（情境照）

    白男女兒表示，目前「爸爸跟他的小三住在一樓」。示意圖，圖與新聞無關。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外遇 家暴 酗酒 離婚
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：一星期打老婆5次 家暴男帶小三回家住


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.