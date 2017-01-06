一星期打老婆5次 家暴男帶小三回家住

2017-01-06 16:19

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆市一名林女不堪1星期被白姓先生打5次，101年搬回娘家住，未料白男順水推舟，把外遇對象帶回家住，林女心碎，向基隆地院訴請離婚，法官傳喚兩人兒女作證，得到「爸爸跟小三住在一樓」的證詞，依此認定婚姻關係難以維繫，判准離婚。

林女指控，85年與白男結婚，育有3名子女，沒想到白男有酗酒習慣，酒後故意爭吵，甚至動手，101年還被白男趕出門，心灰意冷，只好搬回娘家，沒想到先生竟然把外遇對象帶回家，已超過精神所能忍受之程度，訴請離婚。

白男兒子證稱，父親酒後確實會打母親，有時連小孩子也被波及到，平均一星期打4、5次，直到母親反抗，家暴的頻率才降低，而後母親搬出去，父親另結新歡。

白男女兒則以「小三」稱呼爸爸的外遇對象，表示現在就讀國三，約1年多前得知爸爸外遇，並帶回家住，目前「爸爸跟他的小三住在一樓」，期間從未找過媽媽。

法官依照兩人兒女證詞，確認白男帶外遇對象返家，與兒女同住，顯示已對林女無感情，雙方互信基礎不復存在，加上白男未出庭辯駁，亦未提書面答辯，不予置理，婚姻名存實亡，判准離婚。