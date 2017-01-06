聽障生劉倖孜勤練書法 全國競賽奪冠

2017-01-06 15:31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市北興國中一年級生劉倖孜，在母體內受病毒感染，出生時右耳失聰、左耳4歲退化，成了重度聽障，經開刀裝設電子耳，雖與人溝通無礙，但對國語文理解力仍較一般人要弱，劉母李雪如一路陪著她進行語言治療，還帶著她到市場等處，透過親身體驗加強語文理解力，去年12月參加全國聽覺障礙國民國語文競賽書法組，拿下第一名，劉母今天受訪表示，女兒的努力跟認真，終於獲得肯定。

今天市長涂醒哲接見劉倖孜，他向李雪如道賀並表揚劉倖孜，他說裝設電子耳後，聽障對劉同學已非障礙，期許劉倖孜將這些寶貴的經驗，當成日後幫助更多身心障礙者、鼓勵學子的養分。

李雪如說，女兒很乖巧，聽她的話自國小3年級起學書法，國小5年級時第一次參加全國聽覺障礙國民國語文競賽，取得南區第一名，不料全國決賽時卻滑鐵盧，連前三名都沒有，去年再接再厲，自9月起中午不午休，天天到老師辦公室練習，永不放棄的精神終於拚到全國第一，很欣慰。