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三民家商幼保科 勇奪設計徵件特優第一名

2017-01-06  15:28

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市立三民家商幼保科，參加中華醫事科技大學舉辦的「全國幼兒教保活動設計徵件」比賽，同組學生多達15人，她們發揮團隊精神與創意，經過嚴謹評選，勇奪高中職組特優第一名。

得獎學生代表呂瑜庭表示，高二有「教保活動設計」課程，經過老師嚴謹訓練、同儕指導，並到鄰近裕誠幼兒園及業界試教、實習後，非但不害怕寫教案，反而駕輕就熟，所以能夠得獎是因學校對教案設計的訓練很扎實。

學生林翊絜指出，這次教案是以新課綱的社會領域出發，以愛為主軸，從愛自己、愛別人、愛環境中，有層次地堆疊，應該是脫穎而出的關鍵。

校方強調，希望透過這次全國教保活動設計比賽，除了凸顯高職學生在技能上的優異表現，其獨立思考與組織邏輯能力也不可小覷。

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  • 三民家商幼保科勇奪「全國幼兒教保活動設計徵件」比賽，高中職組特優第一名。（記者洪定宏翻攝）

    三民家商幼保科勇奪「全國幼兒教保活動設計徵件」比賽，高中職組特優第一名。（記者洪定宏翻攝）

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