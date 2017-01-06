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農田轉作或休耕 開始申請

2017-01-06  15:15

［記者張存薇／台東報導］農糧署開辦「調整耕作制度活化農地計畫」，東區分署台東辦事處提醒符合資格的農友，請於2月10日前向公所或農會提出申請。

台東辦事處主任王江河表示，台東縣每期作申請轉作或休耕面積約1400公頃，但必須符合民國83至92年間任何1年有種稻或契約蔗作者，或於83至85年種值保價收購雜糧或餐加「稻米生產及稻田轉作計畫」種作休耕有案的農田。

他說明，今年規定申報休耕者必須於休耕當期作的前兩期作中、至少有1期作復耕並申報者，每人申報自有農地休耕面積、全年兩期作上限為3公頃，此外，承租公有地不得申辦休耕。

王江河提醒農友，可在2月10日前同時申報兩個期作的措施，也可只申報第一期作，第二期作台東受理時間為7月1至31日，台東縣種作、休耕以種地區特產、景觀作物及綠肥作物為主。

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  • 台東縣不少休耕田會種油菜花。（記者張存薇攝）

    台東縣不少休耕田會種油菜花。（記者張存薇攝）

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