國民黨黨工抗議薪水被凍結 率眾衝撞勞動部

2017-01-06 15:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕國民黨黨工因黨產遭凍結，數月無法正常領取薪資及退休金，擔憂勞工權益無法被保障，日前先後前往北市勞動局及黨產會陳情後，今下午則前進勞動部抗議，呼籲勞動部應積極介入保障勞工權益，不得坐視不當黨產處理委員會侵害勞工權益。

國民黨黨工自救會成員指控總統蔡英文、不當黨產委員會主委顧立雄為了鬥爭國民黨，不顧勞工死活，更批評勞動部坐視不管。成員強調，他們有一千多個家庭，快生活不下去，已經在不當黨產委員會前睡了22天，卻未獲任何回應，今天一定要討公道。

現場民眾訴求勞動部長郭芳煜出來面對，並不時噴灑冥紙，自救會領袖並限郭芳煜出來正面回應，否則十分鐘內將衝入勞動部。

經現場抗議群眾倒數，郭芳煜並未出面，自救會成員與警方短兵相接，發生激烈衝撞，不過警方憑藉優勢警力控制現場，勞動部也拉下鐵門。