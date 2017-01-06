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明星臉俏女警服務熱忱 獲選警局婦幼安全大使

女警員沈佩茹。（記者邱俊福翻攝）

2017-01-06  15:12

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警文山一分局復興派出所女警員沈佩茹，有著一張酷似藝人「任容萱」的明星臉，不僅外形親切笑容甜美，個性活潑陽光，對於目前在第一線處理家暴等案件，非常熱忱服務，經推薦參加北市警局106年婦幼安全宣導大使選拔，當選為3月份月曆的安全宣導大使。

北市警局為塑造女警軟實力，並發揮親民感召力，自各分局遴選具婦幼優良事蹟的女警，共同擔任婦幼安全大使，並拍攝電子月曆，搭配婦幼安全標語，製成電腦桌布供民眾下載。

其中女警沈佩茹，為101年自國立虎尾科技大學畢業，隨即於當年考上警察特考並通過專業訓練，目前在第一線處理家暴與婦幼保護案件，並且擔任婦幼安全宣導工作。

105年，沈員處理轄內下半身癱瘓且育有5子的單親媽媽，因不堪生活壓力在家中燒炭自殺案，除積極會同社工緊急安置小孩，並不斷苦勸該單親媽媽千萬勿做傻事，全程以專業和愛心陪伴，深獲家屬感激。另曾於執行巡邏勤務中，接獲郵局通報民眾異常提款30萬元，立即馳赴現場，民眾表示接獲兒子求救電話又無法聯繫等情，並已答應交付贖款，沈員研判婦人應是遭到詐騙，一方面耐心安撫取得信任，終於聯繫上婦人兒子，及時攔阻詐欺保住婦人積蓄，並深獲民眾感激與肯定。

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