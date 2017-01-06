診所掛號費因一例一休調漲？ 彰衛生局：沒這回事
2017-01-06 15:13
〔記者顏宏駿／彰化報導〕「一例一休」實施後，許多生活必需品藉機調漲，連看個病都傳出掛號費大漲50元，但衛生局表示，總掛號費在200元都屬正常，彰化縣並未有非法調漲的診所。
彰化縣田中鎮一名病患今天去某診所看病，診所收他200元，他把收據上傳至社群網站，指診所利用機會調漲，引發網友熱烈討論，有人說「利用1例1休，趁火打劫」。後來證實，該診所早在去年4月1日就調漲。
結果這則假消息在網路上引起兩方激烈論戰，有人認為醫生是高收入族群，應把調漲的利潤合理反映給辛苦的護理人員，也有網友認為，業者調漲掛號費就要有犧牲客人的心理準備，「這是市場機制」。
縣府衛生局醫政科長黃敏慧表示，地方診所掛號費民眾部分負擔固定為50元，其它診查和藥價收費不得超過150，也就是每次看病不能超過法定的200元，如果超過，業者必須提案備查。
黃敏慧說，藥事負擔或診察費由業者自行決定，這是依市場機制，有人收50元，也有人收100或150元，最近更有醫院因競爭關係「免收掛號費」。
她表示，就她們目前掌握，彰化縣並無任何一家診所利用「一例一休」把總掛號費調到200元以上。
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