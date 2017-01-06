雞湯送暖15年 溫暖屏東獨居長者心

2017-01-06 14:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣「雞湯送暖、天使傳愛」獨居長者歲末關懷邁入第15年，將動員志工、郵差等人力，在13日前把3000份雞湯送到全縣獨居長者家中，起跑儀式今天（6日）登場，屏東縣長潘孟安、屏基院長余廣亮、7-ELEVEN高屏區部長李炎生等人齊聚屏東公園，騎上單車分送雞湯。

這項愛心活動由屏東基督教醫院籌募1000份雞湯、7-ELEVEN公益零錢捐贊助2000份，每份雞湯540元，希望讓全屏東每位獨居長輩，在過年前夕感受到社會溫暖並享受滋補養身的雞湯。

在起跑儀式之後，縣長潘孟安、屏基院長余廣亮等人，來到屏東市85歲的林徐玉英阿嬤家中探視並送雞湯；林徐阿嬤因高血壓雙眼視力模糊，加上曾發生車禍，目前行走需使用四腳椅子輔具協助移動，她收到縣長等人送來的雞湯後直說感謝，臉上盡是笑容。

在本次活動中，7-ELEVEN將以物流優勢，先把雞湯配送至各鄉鎮社區據點，再由屏東縣政府整合各鄉鎮公所、中華郵政屏東郵局、屏東縣後備軍人指揮部，動員志工挨家挨戶將雞湯送到老人家手上。

1月7日屏基院長余廣亮也將率領單車騎士們，以騎單車的方式，途經長治鄉、瑪家鄉，抵達三地門鄉探訪獨居長者送雞湯，車隊抵達三地門鄉後，將關懷探訪當地6位獨居長者。