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年關將屆 南投加強食物銀行援助計畫

2017-01-06  14:52

［記者張協昇／南投報導］年關將屆，南投縣政府今天舉辦食物銀行援助計畫成果發表會，即日起到春節期間將加強宣導及執行該計畫，讓近貧及遭逢急難民眾可透過餐食援助隨時飽餐一頓，並提供後續必要的物資及食物援助，避免衍生社會問題。

成果發表會，由副縣長陳正昇主持，並致贈感謝狀給參與食物銀行援助計畫的7－11、全家、OK、萊爾富超商、楓康超市及家樂福大賣場等共同服務商，及義務協助運送物資的嘉里大榮物流公司。

縣府社會及勞動處長林俊梧表示，食物銀行援助計畫自103年5月開辦以來，提供餐食、食物及物資3項援助，受益人數逾3266人，發出1萬5712張餐食兌換券，為加強執行該計畫，今年度起並將委由民間社福團體結合社區協助受理案件申請及餐食兌換券發放，並在南投市設1個總站及在烏溪線、濁水溪線各設立一處工作據點，建構更綿密的食物銀行網絡，讓食物銀行發揮更大效益。

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  • 南投縣政府今天舉辦食物銀行援助計畫成果發表會，由副縣長陳正昇（左）致贈感謝狀給共同服務商。（記者張協昇攝）

    南投縣政府今天舉辦食物銀行援助計畫成果發表會，由副縣長陳正昇（左）致贈感謝狀給共同服務商。（記者張協昇攝）

  • 南投縣政府推動食物銀行援助計畫，發給逢急難或近貧民眾餐食兌換券，可持往超商或超市、大賣場兌換便當等餐食。（記者張協昇攝）

    南投縣政府推動食物銀行援助計畫，發給逢急難或近貧民眾餐食兌換券，可持往超商或超市、大賣場兌換便當等餐食。（記者張協昇攝）

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