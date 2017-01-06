年關將屆 南投加強食物銀行援助計畫
2017-01-06 14:52
［記者張協昇／南投報導］年關將屆，南投縣政府今天舉辦食物銀行援助計畫成果發表會，即日起到春節期間將加強宣導及執行該計畫，讓近貧及遭逢急難民眾可透過餐食援助隨時飽餐一頓，並提供後續必要的物資及食物援助，避免衍生社會問題。
成果發表會，由副縣長陳正昇主持，並致贈感謝狀給參與食物銀行援助計畫的7－11、全家、OK、萊爾富超商、楓康超市及家樂福大賣場等共同服務商，及義務協助運送物資的嘉里大榮物流公司。
縣府社會及勞動處長林俊梧表示，食物銀行援助計畫自103年5月開辦以來，提供餐食、食物及物資3項援助，受益人數逾3266人，發出1萬5712張餐食兌換券，為加強執行該計畫，今年度起並將委由民間社福團體結合社區協助受理案件申請及餐食兌換券發放，並在南投市設1個總站及在烏溪線、濁水溪線各設立一處工作據點，建構更綿密的食物銀行網絡，讓食物銀行發揮更大效益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 食物銀行
生活‧本日最多瀏覽
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 願「葬在台灣」 甘惠忠神父終於拿到身分證
- 今年15所公立高中職全面免試 不採會考成績
- 古典與浪漫對話 陽光室內樂團週日北港登場
- PM2.5飆高 彰化八卦山大佛變朦朧
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 王金平 促黨部主委早日直選
- AV女優整形整成「蛇精女」 復活宣告進軍無碼界
- 《日內瓦錶展預覽》致敬超薄
- 傳馬陣營欲提文總1億6千萬定存 遭郵局拒絕
- 上月增601人 高雄去年人口逆轉正
- 松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事
- 「我就是愛台灣！」 宏都拉斯大使駁斥邦交不穩
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 內閣恐改組 周刊爆：農委會大黑馬是她！
- 假鈔釣出歹徒 高雄警逮詐騙車手
- 《日內瓦錶展預覽》雀戲舞孃
- 大江12月營收3.16億元 再創歷史新高紀錄
- 自由廣場》洪蔡差在哪裡？
- 日前風光葬父…嘉縣議員竊電判刑
- 報復反助選? 川普將整頓情治單位
- MLB》他靠伸卡球拿救援王 這顆尾勁最誇張（影音）
- NBA》魏少狂轟49分無用 火箭最後0.7秒兩罰全進驚險勝出
- 女兒遭槍口對準 勇母堵住門鬥劫匪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ministry mum on Tsai visit stops
- 日職》中日龍王牌拚復活 來台找麻吉殷仔集訓
- 新竹市長選舉前哨戰！藍營下週進行四人預選民調
- 《日內瓦錶展預覽》化繁為簡
- 西螺休息站 媽祖花燈亮起來
- MLB》台灣最狂快速球 陳偉殷王建民這2球PK
- 竹市眷村好味道 14日端百道年菜
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 一萬公里的愛情力量 小薇晉4強
- 學習新版CPR 苗市辦19場訓練
- 林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應...
- 與豐臀金一樣曾在巴黎遭劫 超模被威脅「我們要殺死妳」
- 遏制通膨急遽上升 升息恐被迫加快
- 騙人錢太好賺 高職同學相揪當車手
- 安柏要求重審離婚 強哥怒轟炒名氣
- 花蓮縣定古蹟檢察長宿舍 下週一大整修
- 《金雞報喜》10
- 《中英對照讀新聞》Kit Kat comes through for college student who had his candy stolen 奇巧巧克力力挺糖果被偷的大學生
- 日月光排毒廢水無罪案 二審遭最高院打臉
- 41歲港姐桃花衰財運旺 買六合彩中百萬獎金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年關將屆 南投加強食物銀行援助計畫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分