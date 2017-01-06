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物流倉儲首納緊急救災機制 南市府與業者簽約

2017-01-06  14:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有鑑於去年0206地震搶救災經驗，物資管理與運送是重要一環，南市社會局今日與統一速達（黑貓宅急便） 共同簽署「災害緊急物流運輸與倉儲管理支援協議」，未來南市在面對颱風、地震等重大災變時，統一速達將支援現代化倉儲及物流管理技術，「兩隻貓」用最快速度將救災所需物資送達指定地點。

社會局長劉淑惠表示，當重大災害發生後，透過媒體、網路快速傳播，國人除愛心捐款外，還有大批愛心物資湧入，時常發生同一品項過量，或與災區需求不符合情形，這些情形在救災物資管理上造成非常大困擾，往往是社福部門所面臨的龐大挑戰，去年地震搶救災經驗即是，因此積極尋找民間企業支援，突破傳統輸送方式，以確保物資「流動」更有效率。

統一速達經營企劃部長劉仁欽表示，統一速達多年來始終堅持以顧客角度思考顧客需求為出發點，並秉持「安全第一、服務優先」精神，近年來更致力參與社會公益、推動綠色宅配等，實踐企業社會責任。

劉淑惠並表示，社會福利機構推動弱勢照顧服務，以「全人照顧」為目標願景，日後在重大災害物資運送、物流顧問、倉儲管理設備與系統協助等，也可借重活用「黑貓宅急便」的專業管理基礎，共同推動台南成為更安全的幸褔城市。

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  • 南市緊急救災機制首度與民間物流倉儲專業結合，支援協議書由社會局長劉淑惠與統一速達經營企劃部長劉仁欽共同簽署。（記者洪瑞琴攝）

    南市緊急救災機制首度與民間物流倉儲專業結合，支援協議書由社會局長劉淑惠與統一速達經營企劃部長劉仁欽共同簽署。（記者洪瑞琴攝）

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