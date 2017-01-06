物流倉儲首納緊急救災機制 南市府與業者簽約

2017-01-06 14:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有鑑於去年0206地震搶救災經驗，物資管理與運送是重要一環，南市社會局今日與統一速達（黑貓宅急便） 共同簽署「災害緊急物流運輸與倉儲管理支援協議」，未來南市在面對颱風、地震等重大災變時，統一速達將支援現代化倉儲及物流管理技術，「兩隻貓」用最快速度將救災所需物資送達指定地點。

社會局長劉淑惠表示，當重大災害發生後，透過媒體、網路快速傳播，國人除愛心捐款外，還有大批愛心物資湧入，時常發生同一品項過量，或與災區需求不符合情形，這些情形在救災物資管理上造成非常大困擾，往往是社福部門所面臨的龐大挑戰，去年地震搶救災經驗即是，因此積極尋找民間企業支援，突破傳統輸送方式，以確保物資「流動」更有效率。

統一速達經營企劃部長劉仁欽表示，統一速達多年來始終堅持以顧客角度思考顧客需求為出發點，並秉持「安全第一、服務優先」精神，近年來更致力參與社會公益、推動綠色宅配等，實踐企業社會責任。

劉淑惠並表示，社會福利機構推動弱勢照顧服務，以「全人照顧」為目標願景，日後在重大災害物資運送、物流顧問、倉儲管理設備與系統協助等，也可借重活用「黑貓宅急便」的專業管理基礎，共同推動台南成為更安全的幸褔城市。