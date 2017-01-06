桃園試模擬志願選填 週日中午開放查詢

2017-01-06 15:00

［記者謝武雄／桃園報導］市府教育局於去年12月21、22日完成全區試模擬測驗，將從8日中午12時起至16日下午5時止，辦理第一次試模擬志願選填，並開放學生上網查詢總積分（不含志願序積分）個人序位區間，作為選填志願參考，為鼓勵學生填滿30個志願，今年填滿16到30志願序，志願序積分會加1分，此外，五專學校在電腦系統呈現綠底黑紙，讓考生、家長可以輕易識別。

今年桃連區免試入學由楊梅高中主辦，校長林桂鳳表示，8日中午開放學生查詢個人序位區間，也讓學生熟悉操作介面，此外，學生可以就總積分落點和家長商量志願序排序方式，以免出現高分落榜情形。

林桂鳳說，各校也會啟動輔導機制，輔導學生試選填志願，志願試選填確認後，系統會印出一張含二維條碼的表格，未來，學方會將含二維條碼的表格送楊梅高中，進行後續分發作業，2月13日會公布分發結果與分析資料。

教育局副局長高玉姿表示，試模擬志願選填最重要的目的是要讓學生及家長了解流程，教育局會於3月11、12日於北科大附設桃園農工舉辦高中、職博覽會，讓學生了解各校特性，最為選填志願參考。

今年國中教育會考報名時間在3月16、17、18日共3天，4月14日寄發會考准考證、5月20、21日舉行國中教育會考。6月20至26日開放個人序位查詢及志願選填時間，7月11日免試入學放榜日、7月13日是免試入學報到日，若要放棄免試入學錄取資格，必須在7月14日前以書面聲請放棄。