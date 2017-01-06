畫作慘遭塗鴉 畫家：要貼滿請勿動手才知道嗎?
2017-01-06 14:41
台東藝術家饒愛琴油畫個展，不料開展第3天，其中一幅情境式畫作竟遭民眾加工，疑似拿起一旁畫筆簽上「Bily、Bella、Brenda」等大名。（松園別館提供）
〔記者王峻祺／花蓮報導〕台東藝術家饒愛琴在花蓮松園別館的「謝謝你愛我」油畫個展開展才3天，其中一幅情境式畫作竟遭民眾加工，疑似拿起一旁畫筆簽上「Bily、Bella、Brenda」等大名，讓原創者相當氣憤，發文表示「難道要整個展場都貼滿請勿動手才知道嗎？」
饒愛琴今低調未受訪，僅在個人臉書表示「真的非常非常非常生氣。」看著被破壞的畫、還要忍住情緒重新維修，「難道要整個展場貼滿請勿動手才知道嗎？為什麼看展最基本的一點都不知道，這些有擠顏料、動筆的家長、小孩真的太過分了！」
館方事後緊急在畫作周邊拉起封鎖線，並向藝術家強調會負責到底，讓民眾隔著線外看畫，事發後已緊急貼上地標呼籲民眾「觀展務必遵守展場基本禮儀」，期盼發揮公民素養，保護作品原貌。
松園別館長羅曼玲指出，布展設計單純簡約，純粹是為了保留情境空間與作品呼應，館方在入口處與室內已各張貼相關告示，籲請民眾遵守展場規則，對於畫作被破壞，將負起最大看護及保管責任，並與藝術家饒愛琴討論後續賠償事宜。
羅曼玲說，松園別館承辦大小展覽超過10年，首次遇到作品遭破壞一事，未來除增設告示牌，還將加派志工及工作人員巡視，並呼籲民眾觀展務必發揮公民素養，強化「沒有告示不等於就可以做」的觀念。
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