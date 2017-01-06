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回收蚵殼與保特瓶藝術造街 展翅白鷺鷥吸睛

四湖沙崙湖文史關懷協會，與居民創作翅膀會動的環保白鷺鷥意象。（記者陳燦坤攝）

2017-01-06  14:25

〔記者陳燦坤／雲林報導〕四湖鄉三條崙民眾回收蚵殼與保特瓶，發揮創意在牆壁製作可以展翅的白鷺鷥意象，遊客看了相當讚賞，這件作品是沙崙湖文史關懷協會與居民藝術造街第一步，未來將增加更多白鷺鷥意象。

顛覆社區入口意象僅是彩繪或固定造型，沙崙湖文史關懷協會與崙南、溪崙社區居民腦力激盪，創造出可以展翅的白鷺鷥造景，崙南村一戶三合院房子外牆，揑塑出4隻白鷺鷥，2隻綣縮在牆角，另2隻則是呈現翱翔天際模樣，遊客感到驚喜的是微風吹過，白鷺鷥竟然像是展翅般動起了，對獨特的創意十分稱讚。

沙崙湖文史關懷協會表示，三條崙濱海，防風林裡白鷺鷥聚集成了地方特殊生態景觀，協會與居民藝術造街便想到運用地方俯拾可得蚵殼及回收保特瓶形塑白鷺鷥，為了增加景觀看頭，大夥絞盡腦汁想到創作翅膀可動的白鷺鷥，果真引起極大迴響，未來居民與協會將繼續創作讓人驚艷的白鷺鷥意象。

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相關關鍵字： 三條崙 保特瓶 白鷺鷥 藝術造街 蚵殼 資源回收
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