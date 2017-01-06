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PM2.5飆高 彰化八卦山大佛變朦朧

PM2.5增強，讓八卦山大佛在一片「朦朧」之中。（記者林良哲攝）

2017-01-06  13:56

〔記者林良哲／彰化報導〕由於天氣的影響，台灣西部數日來空氣不易擴散，導致PM2.5（細懸浮微粒）飆高，今天中午時分，彰化著名地標「八卦山大佛」愈來愈「朦朧」，從山下看過去，幾乎只見其輪廓，而此時此刻，彰化市的PM2.已5達到「不良」程度。

彰化八卦山大佛風景區，為台灣知名旅遊景點之一，位於八卦山半山腰，景區內除了知名的八卦山大佛外，近來又新設「天空步道」，開幕半年即吸引上百萬人潮前來。

但在今天中午左右，彰化市區的民眾發現大佛變「朦朧」了，從秀傳醫院看過去，原本清晰可見的大佛已經隱藏在霧霾之中，幾乎只見其輪廓，而在此時，依據環保署的數據顯示，彰化市區的PM2.5濃度來到每立方公尺63毫克，空氣已達到「不良」程度，建議民眾最好不要外出。

由於數日來彰化市區的空氣品質都在「不良」程度，而此一情況係受到氣候的影響，必須等到本週日之後，北方冷高壓帶來冷空氣，彰化沿海鄉鎮及中部以北沿海鄉鎮吹起偏北風，空氣情況才會變好一點。

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  • 環保署今天中午的空氣數據，顯示彰化市的PM2.5已經達到紅色的「不良」程度。（圖：翻攝於環保署空氣品質監測網）

    環保署今天中午的空氣數據，顯示彰化市的PM2.5已經達到紅色的「不良」程度。（圖：翻攝於環保署空氣品質監測網）

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