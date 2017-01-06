免費停車停到飽？好市多員工天天為他「簽到」提醒

照片中的公告，提醒日期超過20天。（圖擷取自爆料公社）

2017-01-06 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多常傳出有奧客出現，但這位民眾的行徑，除了員工看不下去，連路人也無法接受了！

部分的好市多會提供客人免費車位，讓大家更能自在、方便的購物，不過竟有民眾竟大剌剌將其當成免費停車場？一名網友在《爆料公社》上發文，指出在中和好市多賣場的停車場，有一輛車子疑似停了20多天，卻沒看到車主移動車子。

對此，賣場也無奈將告示貼在車上提醒「停車場僅供購物使用，謝謝合作」；仔細一看，上面的停車日期從去年12月12日簽到提醒，直到1月份，車子都還未開走。

網友見狀後，也紛紛痛批「太自私」、「有法可治嗎？很多商場都發生類似事件」，但也有網友認為「應該先報警，會不會車主有狀況」。