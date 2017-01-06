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深澳象鼻岩發現死亡綠蠵龜 今年首例

2017-01-06  13:28

〔記者林欣漢／新北報導〕岸巡二總隊深澳安檢所人員今天下午在象鼻岩岸際巡邏時，發現1隻綠蠵龜已死亡多時，由國立海洋大學海洋生物研究所帶回研究。

海大海洋生物研究所表示，這隻綠蠵龜是新北市今年發現的第1隻死亡綠蠵龜，為青年期海龜，死亡時間大約2週，頭部已經消失，左、右前肢腐爛，頸部有傷痕，疑似是遭到魚網纏繞導致死亡。

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  • 深澳象鼻岩發現死亡綠蠵龜，今年首例。（深澳安檢所提供）

    深澳象鼻岩發現死亡綠蠵龜，今年首例。（深澳安檢所提供）

  • 岸巡人員發現時綠蠵龜已死亡多時，疑似是遭到魚網纏繞導致死亡。（深澳安檢所提供）

    岸巡人員發現時綠蠵龜已死亡多時，疑似是遭到魚網纏繞導致死亡。（深澳安檢所提供）

  • 死亡綠蠵龜由海大海洋生物研究所帶回研究。（深澳安檢所提供）

    死亡綠蠵龜由海大海洋生物研究所帶回研究。（深澳安檢所提供）

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