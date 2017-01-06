會動的梅畫！信義牛稠坑賞梅爆紅

信義鄉牛稠坑新興賞梅勝地，因園主設置一幅「會動的梅畫」，吸引遊客慕名賞花。（記者劉濱銓攝）

2017-01-06 13:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉賞梅季本週日在牛稠坑，將舉辦踏雪尋梅活動，預計將達到另波賞梅高峰，而今年在牛稠坑則有1處梅園，因品種多元、老梅蒼挺，加上還有一幅「會動的梅畫」，成為熱門賞梅勝地。

園主汪家聲表示，家族原本就在當地種梅，過去因為遊客來此賞梅時，發現家門前一棵80多歲老梅樹花開繁盛、樹勢蒼勁有力，因此都會聚集在此拍照賞梅，而為讓遊客能有好的賞梅環境，便打造一間小屋，並將窗戶放大、正對老梅樹，自然形成一幅有如畫作的生動「梅」景，尤其山區環境氣象萬千，雲霧繚繞時或花瓣隨風飄落，更添賞梅詩意。

他說，園區占地1600多坪，除有常見可採摘青梅的梅樹，還有小巧精緻的胭脂梅，全區開花已4、5成，花開景色互異、各有千秋，未來10多天仍可見美麗花況，民眾可把握機會到信義鄉賞梅。