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這塊蛋糕 為什麼讓賴清德讚不絕口…？

2017-01-06  13:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕1塊蛋糕，有滿滿的祝福，重新站起來的力量！0206地震帶來台南慘重的傷痛，這1年來受創家屬們走得艱辛，其中1對喪失愛子的父母，他們為了完成兒子生前願望開餐廳，學習養生蛋糕烘培、泡製紅茶，搬「新家」跨出新希望，打算2月開店，以行動感謝社會愛心陪伴他們！

日前他們歡喜入厝，邀請市長賴清德、社會局長劉淑惠與社工品嚐烘焙手藝，讓賴清德讚不絕口，鼓勵他們勇敢迎向新生活。

劉淑惠表示，他們的兒子生前喜歡玩音樂，還與好友們組成樂團演奏，最大心願是開1家結合音樂的餐廳，可是兩人都不會玩音樂，思考後決定開早午餐店，這1年來勤學餐點，一次又一次精進嚐試，終於有成果，邀請市長與社工來品嚐，也對市府一路陪伴與社會愛心捐款，深深表達感謝之意。

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  • 0206震災受創家屬重新站起來，學習蛋糕烘培，將開早午餐店。（記者洪瑞琴翻攝）

    0206震災受創家屬重新站起來，學習蛋糕烘培，將開早午餐店。（記者洪瑞琴翻攝）

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