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澎湖秘境！二崁古聚落重現玄武岩柱美景

二崁玄武岩柱。（記者劉禹慶攝）

2017-01-06  13:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕這不是大菓葉玄武岩柱！澎湖縣政府建設處展開社區總體營造，在二崁古聚落區，發現遭銀合歡淹沒的玄武岩柱，經當地村民與社區規劃師合作，讓玄武岩柱美景重見天日，成為今年農曆春節最佳遊玩去處。

當年因盜採砂石留下美麗的錯誤，西嶼大菓葉玄武岩柱，因湖光山影的美景，搖身一變成為熱門觀光景點，雖然屢因產權糾紛、遊客攀爬等負面新聞，但卻不減其火紅，觀光旺季遊覽車一台接一台載客前往參觀，澎管處還在下方興建專用遊覽車停車場。

二崁古聚落則是澎湖最大單姓古聚落，全聚落都為陳姓，早年以經營中藥材聞名，近年來積極發展成為觀光聚落；建設處委託二崁社區重新進行規劃，在理事長陳昭回指引下，位在二崁碼頭往南附近斜坡上，發現一處遭銀合歡樹林包圍的玄武岩柱美景，因此與社區規劃師合作，用最少的經費，結合社區民眾力量，讓玄武岩柱美景重見天日。

經過半年來的努力，在下坡路段鋪設草皮，並整理出一塊台灣地圖形狀，提供遊客拍照留念，由於位置連接西嶼濱海公路，未來極具發展潛力，尤其緊接著農曆春節返鄉人潮即將湧入，預期將成為新興觀光景點，讓西嶼增添新秘境，迎接今年觀光旺季來臨。

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  • 二崁玄武岩柱節理壯觀，成為未來發展觀光潛力點。（記者劉禹慶攝）

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  • 澎湖再添新秘境！二崁玄武岩美景重見天日。（記者劉禹慶攝）

    澎湖再添新秘境！二崁玄武岩美景重見天日。（記者劉禹慶攝）

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