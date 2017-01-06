女士官長翻版俏女警 女記者轉戰警察職場

2017-01-06 13:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局今年首次推出俏麗女警電子月曆，在16名代表性女警中，個性開朗的陳婉儀神似明星「女士官長」劉香慈；侯慶鴻則是社會新聞記者轉戰警職的傚傚者。

來自軍警世家的28歲陳婉儀說，從小就立志要當警察，兩年多來讓她更確定當初的選擇是對的，尤其在處理家暴案件時，深深體會「同理心」的重要，希望能為婦幼安全盡更多心力。

不過，當擔任二月婦幼大使的她被問到「有沒有人說妳像劉香慈時」？陳婉儀是害羞得紅了臉，露著兩排雪白整齊牙齒笑著直說，「還好啦！」

今年30歲的侯慶鴻，曾經是年代新聞社會線記者，是10月大使。她說，因為接觸社會新聞現場多年，讓她漸漸對警察工作產生興趣，因為同樣是幫助人，她覺得從事警察工作能幫助更多被社會忽視的弱勢婦幼族群。