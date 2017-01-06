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假新聞氾濫修法管控？媒觀籲勿限縮言論自由

2017-01-06  14:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統府與行政院近來發現，網路上有很多不實消息，以及假新聞氾濫，尤其是透過LINE封閉群組散布，已嚴重影響政府政策、訊息傳遞，衝擊府方與社會間的信任等問題。另一方面，中國網軍製造的假新聞，也引起國安疑慮，連總統府發言人黃重諺也表示，正在研擬對策杜絕假新聞流竄。對此，台灣媒體觀察教育基金會也表示未來將建立網路媒體評鑑機制，並促進傳播產業界、國家通訊傳播委員會等機關，與學界展開三方對話。

媒觀基金會透過發表聲明，呼籲政府不宜貿然立法，限縮言論自由，而是要強化媒體教育、檢討傳播政策，與健全媒體環境，針對立委提議修法，則表示網路媒體是人民日常生活中，獲取資訊的主要管道，也坦承網媒平台確實缺乏自律性把關機制，但不能因而立法管控媒體內容，限縮言論自由，傷害民主。

針對設置闢謠專區，雖認為有其必要性，但「絕非正本清源之法」，應要徹底落實媒體素養教育，才能使全民正確解讀媒體訊息，而非一味防堵。另外，媒觀基金會也呼籲，假新聞的傳遞不單只是社群媒體之間的傳遞，還有內容農場、即時新聞等媒體載具的影響，因此不僅該從國安角度，還要從媒體產業與經營的整體結構來看，「思索出如何健全媒體經營環境，並提出通盤且具體有效政策」。

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  • 台灣媒體觀察教育基金會今發表三點聲明，表示不宜貿然立法，限縮言論自由，而是要強化媒體教育、檢討傳播政策，與健全媒體環境。（圖擷取「自台灣媒體觀察教育基金會」臉書粉絲專頁）

    台灣媒體觀察教育基金會今發表三點聲明，表示不宜貿然立法，限縮言論自由，而是要強化媒體教育、檢討傳播政策，與健全媒體環境。（圖擷取「自台灣媒體觀察教育基金會」臉書粉絲專頁）

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