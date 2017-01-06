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北市年貨大街13日登場 周邊今起實施交管

北市年貨大街13日登場。圖為消防人員在迪化街消防演練。（記者陳恩惠攝）

2017-01-06  13:01

〔即時新聞／綜合報導〕隨著農曆新年即將到來，台北市迪化街舉辦的「年貨大街」活動，將從1月13日起展開14天的銷售檔期。台北市警察局宣布，即日起至2月12日將針對4大商圈（大稻埕迪化、台北後車站華陰街、台北地下街、寧夏）進行全盤交通管制措施。

警方在活動期間，封閉迪化街（南京西路至歸綏街）、華陰街（重慶北路至太原路、太原路至華陰街121號）、寧夏路（民生西路至平陽路，東側封閉，維持西側通行）等路段，禁止通行。

活動周邊，警方則疏導管制，範圍為北至民權西路、南至市民大道、西至環河北路、東至重慶北路；歸綏街（延平北路至環河北路）實施時段性東往西單行管制，時間為假日下午3時至晚上10時，平常日彈性管制。

至於民樂街（歸綏街至民生西路）部分往北單行，時間為星期六、日早上9時至晚上12時，星期五下午3時至晚上12時，星期一至星期四彈性管制；民樂街（民生西路至南京西路）往南單行，時間為星期六、日中午12時至晚上12時，星期五下午3時至晚上12時，星期一至星期四下午3時至晚上10時；另外民生西路、民樂街口在活動期間，每天早上11時至晚上11時，實施東西雙向禁止左轉入民樂街。

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相關關鍵字： 交管 年貨 年貨大街 農曆新年 迪化商圈 迪化街
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標題：北市年貨大街13日登場 周邊今起實施交管


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