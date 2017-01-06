就任亞太學院校長 高永光自比被下放
2017-01-06 12:51
〔記者許展溢／苗栗報導〕考試院前副院長高永光今天接任苗栗頭份市亞太創意技術學院校長一職。高永光自比從都會區的「京官」被下放到偏鄉，並舉小時候到菜市場幫忙切蘿蔔，一不小心就會割傷，但能幫忙家中賺錢，心中仍充滿動力，現在心情就是這樣，雖艱困，但期待整裝待發，誓言提升亞太。
亞太創意技術學院去年一度面臨退場，怡盛集團董事長黃平璋去年8月投下大筆資金接下亞太董事，積極投入重整，企圖從低谷再攀升，打破各界負評，更找來任期還有3年多的高永光接管校內，震驚各界。
黃平璋說，到校後發現沒財務報表、規矩等，也沒有校長，一切從無到有，表示自己很有勇氣進駐，自己在台灣長大，在海外事業有成，很多人反對他走入校園，但還是認為應要為台灣教育盡點心力。
高永光表示，黃平璋挹注資金後，首要改善財務情況，雖有停招系所，新學期預計新增3科系，包括物業管理、航空人員技術、建物安全科技系，朝精緻化、實務型發展，培養專業經理人、高階人才，預計3年要衝到至少1千位學生。
從政治界到教育界，高永光說，和都會地區相比雖有段差距，但在教育界「輕鬆多了」，坦言政壇壓力較大也複雜，如叢林中的爭鬥，但在教育界是比較有文明的競爭，面對學生只需要誠懇，政壇則反之，但外人卻看不到，強調大家都是為了學生好，開出來支票是要兌現的。
高永光說，現在心中跟小時候的他一樣，動機總是很簡單，就是將學校重新提升，就像以前幫忙家中洗蘿蔔、切大白菜，比喻接下來面對學校發展，要將大白菜的頭修得更漂亮，把蘿蔔洗得更乾淨。
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