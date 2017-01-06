一例一休後有哪些「慘況」？ 網友創「衝擊產生器」..

以「拉霸」方式，將「一例一休」配上「影響」及「後果」。（圖截自FUNSLOTS繽紛樂）

2017-01-06 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕昨日傳出有國小學童在日記上寫道，由於一例一休法案的實行，讓物價上漲導致他快「沒飯吃」，引發網友們嘲諷「才實施沒幾天的法案，這麼快就害人沒飯吃」？並且有網友將自己的諸多煩惱都「牽拖」在一例一休上：交不到女朋友、錢不夠用、上司太機車....有網友發揮創意自創了一例一休衝擊產生器，將一例一休法案所造成的「現象」及「後果」用拉霸的方式隨機產生，眾多排列組合將許多社會事件與一例一休法案結合在一起。

網友們在PTT八卦板上提出「什麼樣的人會支持一例一休」的疑問，有網友認為，一例一休除了砍掉7天國假讓人難以接受以外，物價上漲是因為人事成本。部分網友認為一例一休使物價上漲也不見得是壞事：「讓勞工多領一點不好嗎？」、「說真的是以前台灣服務業太方便，以後餐廳超商早點關外食以後會跟國外一樣貴，最後都自己下廚。」、「所以全年無休就通通免費囉？」、「我不懂人力成本轉嫁到消費者身上有何不妥。」