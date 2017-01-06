歌唱選秀節目過關斬將 「李吳兄弟」返鄉還願
2017-01-06 12:44
歌手「李吳兄弟」今天到四結福德廟獻唱〈感謝你的愛〉。（記者江志雄攝）
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣籍歌手李吳兄弟參加電視台歌唱選秀節目期間，曾到五結鄉四結福德廟參拜祈福，後來過關斬將順利摘冠，3兄弟今天到廟獻唱奪冠歌曲「感謝你的愛」還願，答謝金身土地公一路庇佑。
李吳兄弟家住宜蘭市，由吳潤恩、吳邦崴、李吳鴻恩3個親兄弟組成，去年6月在歌唱選秀節目10度闖關成功後，以偶像團體之姿踏入演藝圈，他們在羅東跨年晚會登台演唱，歌聲輕柔有磁性，展現不凡演唱功力，讓人印象深刻。
李吳兄弟抵達四結福德廟後，向主神金身土地公上香致意，許多婆婆媽媽粉絲爭相拍照，主委高志肇聘任他們擔任廟方代言人，為3人披綵帶，管理委員會總幹事陳榮楷預祝3兄弟在歌壇大紅大紫。
李吳兄弟說，歌唱選秀節目高手如雲，比賽期間承受很大壓力，到過四結福德廟拜拜尋求心靈慰藉，因此以奪冠歌曲感謝神明保佑，受廟方之邀，樂於接下代言人職務，3兄弟並觸摸廟內金雞吉祥物，希望雞年行大運。
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