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學生自立自強 這罐桂花釀「有洋蔥」

2017-01-06  12:35

〔記者林孟婷／台南報導〕位於偏遠學區的台南市大內區二溪國小，為了讓學生有更多的學習資源與機會，師生將校內所栽種的桂花摘下、親手自製桂花釀向外籌措經費，用自己的力量尋找資源與協助，也獲得不少愛心民眾的支持。

二溪國小校長沈佳蓉說，該校屬於小校但學校環境相當好，位於山區景色優美，孩子們可以接近自然生態，鄰近有南瀛天文館，師生常前往參觀一窺星空奧秘。

沈佳蓉說，由於校園中栽種不少桂花樹，且將桂花生態納入學習的校本課程當中，除了讓孩子瞭解桂花生態、如何採收桂花，並將桂花加以運用，將麥芽糖熬煮成桂花釀。

「貴賓來訪時桂花釀就成為最佳的伴手禮」，同時桂花釀也向外販售，地方有活動舉辦時，師生也會前往擺攤銷售義賣，沈佳蓉表示，所得義賣經費作為購買課外讀物、設備，甚至計畫推出寒暑假午餐計畫，讓有需要的學生獲得幫助。

此外，義賣所得款也挹注學校戰鼓隊比賽所需物品，外界的愛心支持也協助完成戰鼓設備的購買，學生用自己的力量幫助自己，也是另一種學習經驗。

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  • 師生自製的桂花釀，向外義賣籌措經費。（記者林孟婷攝）

    師生自製的桂花釀，向外義賣籌措經費。（記者林孟婷攝）

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