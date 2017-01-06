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古典與浪漫對話 陽光室內樂團週日北港登場

2017-01-06  12:28

〔記者林國賢／雲林報導〕陽光室內樂團8日將於雲林縣北港文化中心舉辦「2017古典與浪漫的對話」音樂會，演出海頓「G大調第94號交響曲《驚愕》」，與蕭邦「E小調第一號鋼琴協奏曲」。

陽光室內樂團團長兼本次音樂會指揮廖婉君，今天率領多名團員於縣府文化處試演兩小段當天曲目，在優美樂聲中邀請樂迷當天到場參加音樂饗宴。

廖婉君表示，本場音樂會將兩位作曲家寫給交響樂團演奏的樂曲，改由弦樂四重奏的方式呈現，以四把弦樂器再加上鋼琴，輪流演奏各聲部的主旋律，美妙旋律間的相互交織，將帶領民眾進入到另一種悠揚的音樂境界。

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  • 陽光室內樂團將舉辦「2017古典與浪漫的對話」音樂會，演出海頓與蕭邦名曲。（記者林國賢攝）

    陽光室內樂團將舉辦「2017古典與浪漫的對話」音樂會，演出海頓與蕭邦名曲。（記者林國賢攝）

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