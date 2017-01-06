小三生訴苦一例一休「快沒飯吃」 花蓮老師神回

宜蘭龍潭國小老師在臉書貼出孩子日記，孩子寫道「因為一例一休的關係」，日子過得越來越苦，快要沒有飯吃了」。（記者花孟璟取自廖老師公開貼文）

2017-01-06 12:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕宜蘭縣一位小三學童寫日記傾訴，因為一例一休「日子愈來愈苦、快要沒有飯吃了」，令班導師心疼不已！花蓮玉里源城國小老師唐宇新為此回寄「寫給一個孩子的信」，以一段故事說明物價漲價的原因，告訴孩子「大人總是喜歡拿很多藉口跟這個世界說謊」，也建議孩子「培養明辨是非的能力」。

宜蘭縣龍潭國小廖姓老師在臉書貼出學生聯絡簿，日記寫著：「媽媽說最近什麼東西都變得好貴，爸爸說因為『一例一休』的關係，我不懂，我只知道現在日子越來越苦，快要沒有飯吃了。」廖姓老師心疼地說：「一大早看到才三年級的孩子寫下這樣的小日記，如果這個國家給孩子感到失望，未來哪來的希望？」

廖師在聯絡簿上則回覆學生：「這件事（一例一休）老師也幫不上忙，可是，如果家裡真的有困難，記得一定易告訴我，老師會盡力協助！」

而花蓮玉里鎮源城國小老師唐宇新看到這位孩子的日記後，有感而發，也以「貓老師」署名，為文「寫給一個孩子的信」。信中寫到，「看見你寫給班導師的話，貓老師突然傷心了一下」！

唐宇新寫到，相信你的家人應該常常為了生活花費傷透腦筋，但他問：「這真的是一例一休引起的嗎？」

唐宇新舉例，他小時候最喜歡吃乖乖，爺爺常偷偷塞5元、10元給孫子買零食，而當時的乖乖「1包5元而已」，「我的爺爺已經不在人間快30年了，而乖乖一包也從5元漲到快25元。」唐老師以故事舉例，告訴孩子「物價飛漲」的原因、也表示「大人總是喜歡拿很多藉口跟這個世界說謊」！

所以，他建議孩子培養「明辨是非對錯」的能力，也就是在聽別人批評、責罵時，要更冷靜的思考「那是不是事實」！信中也說，「必要的休假才能讓你的爸爸媽媽能夠在法律的要求下，多點時間陪陪你」、「不管是玩遊戲也好、整理菜園也好，甚至是與家人在自己的小魚池裡釣釣魚等，這些都會是你長大以後很棒的回憶呢！」

唐宇新受訪時說，社會大眾對一例一休「以訛傳訛」無法解決問題，只會造成更大恐慌，他認為教育的目的就是要教導學生明辨是非，即使整個社會「一面倒的批評一例一休不好」、「一例一休導致物價飛漲」，他也必須讓孩子知道「放心，關心你的老師一直都在」。