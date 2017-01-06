雲縣府促銷高麗菜 每顆25元大搶購

2017-01-06 12:15

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府今在縣府廣場促銷高麗菜，每顆25元（重約2至3公斤）吸引民眾搶購；縣長李進勇表示，高麗菜是現在最當令蔬果，好吃優質又便宜，請大家多選購。

縣府農業處邀請多家火鍋業者於親民大廳辦理「人氣好鍋配好菜」活動，李進勇化身主廚現場烹煮石頭泡菜鍋，為雲林高麗菜代言，現場香味四溢。

李進勇表示，協助農民促銷高麗菜，縣府媒合超市、企業公司認購65公噸高麗菜，帶動買氣。

西螺農會表示，現在高麗菜是鮮甜的初秋品種，也是最好吃的季節，價格很平易近人，是食用高麗菜最好時機。