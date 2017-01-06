| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

雲縣府促銷高麗菜 每顆25元大搶購

2017-01-06  12:15

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府今在縣府廣場促銷高麗菜，每顆25元（重約2至3公斤）吸引民眾搶購；縣長李進勇表示，高麗菜是現在最當令蔬果，好吃優質又便宜，請大家多選購。

縣府農業處邀請多家火鍋業者於親民大廳辦理「人氣好鍋配好菜」活動，李進勇化身主廚現場烹煮石頭泡菜鍋，為雲林高麗菜代言，現場香味四溢。

李進勇表示，協助農民促銷高麗菜，縣府媒合超市、企業公司認購65公噸高麗菜，帶動買氣。

西螺農會表示，現在高麗菜是鮮甜的初秋品種，也是最好吃的季節，價格很平易近人，是食用高麗菜最好時機。

廣告
  • 縣府促銷高麗菜現場搶購。（記者林國賢攝）

    縣府促銷高麗菜現場搶購。（記者林國賢攝）

  • 雲林縣長李進勇（右２）化身廚師示範石頭泡菜鍋，促銷高麗。（記者林國賢攝）

    雲林縣長李進勇（右２）化身廚師示範石頭泡菜鍋，促銷高麗。（記者林國賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 高麗菜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：雲縣府促銷高麗菜 每顆25元大搶購


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.