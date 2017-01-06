高雄中午近28度 空氣品質多數「橘色」警示
2017-01-06 12:13
〔記者黃志源／高雄報導〕南部持續晴朗好天氣，中午高雄市氣溫接近28度；空氣品質指標（AQI）全市12個測站中，除3處為普通等級，其餘為對敏感族群不健康的「橘色」警示。
今天高雄市仍是晴朗溫暖的天氣，市區內暖陽高照，據氣象局觀測資料，中午12點高雄市區氣溫27.4度。
在空氣品質指標（AQI）方面，據環保署空氣品質監測網顯示，高雄全部12個測站，僅美濃、大寮及林園測站為普通等級，其他9站都測得對敏感族群不健康的「橘色」警示。
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