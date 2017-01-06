| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

高雄中午近28度 空氣品質多數「橘色」警示

2017-01-06  12:13

〔記者黃志源／高雄報導〕南部持續晴朗好天氣，中午高雄市氣溫接近28度；空氣品質指標（AQI）全市12個測站中，除3處為普通等級，其餘為對敏感族群不健康的「橘色」警示。

今天高雄市仍是晴朗溫暖的天氣，市區內暖陽高照，據氣象局觀測資料，中午12點高雄市區氣溫27.4度。

在空氣品質指標（AQI）方面，據環保署空氣品質監測網顯示，高雄全部12個測站，僅美濃、大寮及林園測站為普通等級，其他9站都測得對敏感族群不健康的「橘色」警示。

廣告
  • 高雄市仍是晴朗溫暖的天氣，市區內暖陽高照，中午12點高雄市區氣溫27.4度。（記者黃志源攝）

    高雄市仍是晴朗溫暖的天氣，市區內暖陽高照，中午12點高雄市區氣溫27.4度。（記者黃志源攝）

  • 高雄市仍是晴朗溫暖的天氣，市區內暖陽高照，中午12點高雄市區氣溫27.4度。（記者黃志源攝）

    高雄市仍是晴朗溫暖的天氣，市區內暖陽高照，中午12點高雄市區氣溫27.4度。（記者黃志源攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 氣溫 空氣品質
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：高雄中午近28度 空氣品質多數「橘色」警示


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.