學做農事栽培管理 身心障礙者找到自信

2017-01-06 12:18

［記者黃淑莉／雲林報導］「我以為我再也走不出家門了！」罹患重度憂鬱症的張小姐今天分享自已參加「安全有機農業栽培管理實務班」心得，她說，患病後已10多年不出門，記得第一天下田時還差點暈倒，幸好老師一句「弱者也可以變國手」，讓她堅持下去，現在情緒變得穩定，而且有勇氣走出門。

「安全有機農業栽培管理實務班」是由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，與雲林縣身心障礙者臨托居家服務業職業工會共同辦理，參加對象都是身心障礙朋友，工會副理事長洪憲忠表示，身心障礙者在就業上，因自身條件較一般人困難且工作機會少，期盼透過農事管理增加他們的就業機會。

雲林縣友善農業推展協會理事長王瀚指出，經過課程訓練發現參加實務班的學員能力不差，大部分都是自信心不足，不敢踏出第一步，經過農機操作、除草、噴藥等專業訓練後，他們做得比一般人更好，他也鼓勵學員勇敢參加農事證照考試。

左大腿以下截肢的劉登枝，因行動不便已2年找不到工作，參加課程後學會簡單農機操作，現在向朋友租地栽種木瓜，未來還打算幫農用技能養活自己。