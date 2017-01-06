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學做農事栽培管理 身心障礙者找到自信

2017-01-06  12:18

［記者黃淑莉／雲林報導］「我以為我再也走不出家門了！」罹患重度憂鬱症的張小姐今天分享自已參加「安全有機農業栽培管理實務班」心得，她說，患病後已10多年不出門，記得第一天下田時還差點暈倒，幸好老師一句「弱者也可以變國手」，讓她堅持下去，現在情緒變得穩定，而且有勇氣走出門。

「安全有機農業栽培管理實務班」是由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，與雲林縣身心障礙者臨托居家服務業職業工會共同辦理，參加對象都是身心障礙朋友，工會副理事長洪憲忠表示，身心障礙者在就業上，因自身條件較一般人困難且工作機會少，期盼透過農事管理增加他們的就業機會。

雲林縣友善農業推展協會理事長王瀚指出，經過課程訓練發現參加實務班的學員能力不差，大部分都是自信心不足，不敢踏出第一步，經過農機操作、除草、噴藥等專業訓練後，他們做得比一般人更好，他也鼓勵學員勇敢參加農事證照考試。

左大腿以下截肢的劉登枝，因行動不便已2年找不到工作，參加課程後學會簡單農機操作，現在向朋友租地栽種木瓜，未來還打算幫農用技能養活自己。

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  • 安全有機農業栽培管理實務班學員展示自己栽種的蔬果及自製的農產加工品。（記者黃淑莉攝）

    安全有機農業栽培管理實務班學員展示自己栽種的蔬果及自製的農產加工品。（記者黃淑莉攝）

  • 年輕女學員也能操作小型農機。（記者黃淑莉攝）

    年輕女學員也能操作小型農機。（記者黃淑莉攝）

  • 左大腿以下截肢的劉登枝參加訓練後，現在開始栽種木瓜當專業農夫。（記者黃淑莉攝）

    左大腿以下截肢的劉登枝參加訓練後，現在開始栽種木瓜當專業農夫。（記者黃淑莉攝）

  • 除了專業農業課程，學員也學做各種農特產加工品。（記者黃淑莉攝）

    除了專業農業課程，學員也學做各種農特產加工品。（記者黃淑莉攝）

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相關關鍵字： 務農 栽種 身心障礙 農耕
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