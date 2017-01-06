金雞年送金雞蛋！屏市公所、慈鳳宮明起發送1萬顆

2017-01-06 12:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所與慈鳳宮今年金雞年將送給市民1萬顆的金雞蛋，明天起開始發送，市長林亞蒓說，希望經過媽祖加持過的金雞蛋能帶來圓滿福氣。

屏東市公所與慈鳳宫每年新春都會製作喜氣物品送給民眾，去年發送祈福袋，今年則是動員了市公所300多位員工一起動員製作金雞蛋，今天上午帶到慈鳳宮祈求媽祖加持，明天上午9點30分開始在屏東美術館舉辦的「喜迎金雞送春聯」活動中發送，8日則在屏東市各大公園發送給市民，希望大家都能在金雞年福氣滿滿。

市長林亞蒓表示，這次的福氣金雞蛋都是純手工製作的吊飾，市公所員工花了1個月的時間製作，再送到慈鳳宮來加持，總數1萬顆，送完為止，希望拿到的人都能圓滿福氣。