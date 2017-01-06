「一例一休」衝擊大 庇護工場抓緊春節衝業績
台北市長柯文哲出席「106年度台北市庇護工廠春節產品宣導記者會」，並現場試做餅乾。（記者方賓照攝）
〔記者張凱翔／台北報導〕農曆春節將近庇護工場無不抓緊送禮商機，但大環境不佳讓工場經營不易，雖然經營者設法讓商品重新包裝行銷，但在「一例一休」衝擊、大環境情況不佳的情況下，有社福團體直言和去年比業績掉2成，人事成本增加也讓工場經營困難，甚至考慮假日歇業，呼籲北市勞動局能再給予多一些協助。
今心路基金會、自閉症家長協會、喜憨兒基金會、康復之友協會等舉辦春節禮盒行銷記者會，介紹全新設計的春節概念商品包括公平貿易咖啡耳掛包、糕餅九宮格禮盒、烏龍茶禮盒、鳳梨酥和香皂；商品由黃國洲、王德明、傅首僖、陳進東和林鴻彰等知名商業設計師操刀，讓消費者以親民價格買到精緻設計順便做公益。
台北市有39間庇護工場，為自閉症、唐氏症、視障、肢障等不同障別的身心障礙者提供526個工作機會，除了各種適合送禮的糕餅外，還有咖啡店、琉璃廠、洗衣店、加油站、印刷廠等不同行業；據勞動部105年1至6月「庇護工場業務情形調查報告」指出，北市庇護工場每間平均每月僅獲利2萬4000元，經營十分不易。
唐氏症基金會公關張菁菁表示，因為大環境不佳，光去年業績就掉了2成左右，加上一例一休衝擊，覺得勞工處境沒有改善，願意做公益的人也會變少，而且中秋節才剛過，對春節的銷量雖有期待但仍不敢樂觀。
自閉兒基金會執行長柯白珊也說，一例一休讓他們假日排班成本大增，去年營業額230萬元有3成都靠假日展售，但修法後讓他們無法負擔增加的人事成本，工場到去年是第6年，好不容易才回本，卻又要花近40萬做設備更新，盼春節銷量增加能多籌點經費。
台北市長柯文哲今出席行銷記者會，認為重新包裝後的商品十分精緻，當場掏5000元認購手工餅乾禮盒，還承諾採購庇護商品當世大運伴手禮，柯文哲說，庇護商品十分精緻，民眾送禮之餘還可以做公益，應多多購買；勞動局也表示，雖然推行一例一休，但庇護工場可以排班方式減少加班費支出，對工場需要也會盡全力支持。
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標題：「一例一休」衝擊大 庇護工場抓緊春節衝業績
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