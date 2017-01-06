展出畫作慘遭民眾亂塗鴉 網友怒批「國民素質太差！」
2017-01-06 13:08
〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書爆料，她的畫作在花蓮松園別館展出，不料，開展不到3天，就被參觀民眾破壞，氣得大罵，「是誰把我的畫塗成這樣」，還表示入口明明就有標示請勿動手、拍照，沒想到仍有人不尊重創作者，更怒批，「還真以為是現場體驗油畫班嗎？」
綜合媒體報導，作者為還原創作當時的情境、表達東海岸之美，在畫作周邊放了顏料、畫筆與相關工具，沒想到有民眾誤以為這是互動藝術，直接提起筆大畫特畫，留下到此一遊的證明。從照片中也可見到，畫作上被加上英文名字，與人臉勾勒等記號。館長羅曼玲受訪時表示，原本是要讓民眾體驗創作者在畫室的樣子，「那小朋友就拿了筆，可能就是有人開始畫了，畫了之後陸陸續續就有人以為，這個空間是可以互動的」，她也解釋這可能與台灣人的素養有關，「你去觀看東西時，不知道它是不可以碰的、不可以摸的嗎？」。
作者也在臉書開砲，表示對畫作遭到破壞感到氣憤難耐，但仍要忍住情緒重新維修，痛批，「為什麼看展最基本的一點都不知道，這些有擠顏料、動筆的家長、小孩真的太過分了」，更讓她傻眼的是，「甚至還有人特地用最細的筆、用深藍色，把我的簽名塗掉」。
隨後PO文也被轉載至《爆料公社》，多數網友除表示參觀民眾行徑太誇張、太過分、太可惡，作者心血被糟蹋，還怒批國民素質差，「連家長都沒有素質，怎麼能期待下一代」，也有人酸，「不懂藝術沒關係，但要尊重藝術」，甚至有人建議，加裝監視器、請安管，進展場要出示相關身分證件，以及「最好簽份同意書，如有帶小孩進入展場有證據必須付責任賠償金及作者精神賠償」。
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