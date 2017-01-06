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開放污染農田綠電開發 小農民疑惑面積不夠有解嗎？

2017-01-06  11:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕2個多月前，環保署通過「受污染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」，此舉宣告污染農地可進行綠電開發，種電和整治同時並行，彰化縣列管污染農地面積全國第2位高，共約有266.6公頃，整治中和待整治的都有，而今年開始，農民可憑前述審查原則，與光電業者合作，加入「農電共生」的行列，提高土地經濟效益。

環保局長江培根指出，去年年初，環保署尚未審議通過前述的審查作業原則，民間光電業者已推動屋頂和農田架設太陽能板設備，進行種電的綠電開發，當時，就有列管污染農地的農民，擬放棄污染農地整治，詢問能不能直接讓污染農地進行種電投資，日後也不進行耕種，農民想法在當時不可行，若偷跑被查獲最高可罰75萬元。

江培根表示，當時，因為受限土壤及地下水污染整治法規定，污染農地要完成整治，恢復乾淨地利後才能進行耕種、興建農舍或其他非農業用途等；現在，情況不同，有審查作業原則當法源依據，污染農地經中央機關報准後可整治和種電並行，整治方法選項多，好比說，農地上面種電、下面栽種植物，藉由植物吸收重金屬，改善土地污染情況。

現況，列管污染農地整治期間，1年2期可申請每公頃9萬元停耕補助，政府也需花費可觀的整治經費，經費隨整治方法不同而異，就較常用的土壤翻轉稀釋法估算，1公頃約150萬元，等於為了改善污染農地，在2到3年的整治期間，農民減少耕作收成的收入，政府額外多出整治土壤的支出。

今後，開放讓污染農地整治和種電並行，政府省下整治經費，改由光電業者和農民負擔，農民把土地承租給光電業者進行綠電開發，農民由租金收入彌補失去的收成收入，光電業者由賣電創造公司利潤，形同3贏。

有民眾質疑，如此一來，會不會變成農民同時有承租農地和停耕補助的雙份收入，恐惹議，也有農民說，種電農田面積少說也要以公頃為單位，小農民頂多2、3分地，政策對小農形同「看得到、吃不到」。

不過，也有不少農民對開放政策樂觀其成，鹿港鎮施姓農民說，農田起碼改為種電用途，租金收入固定，不用擔心農田重覆遭工廠廢水污染的問題。

對此，環保局水保科長楊欣怡指出，污染農田進行綠電開發，成本很多，包括設置成本、承租土地成本、土壤污染整治成本、土地整合到一定面積的成本，這些成本支出能不能由種電收入吸收，還能創造利潤，是農民和光電業者要評估和思考的問題。

楊欣怡表示，污染農田若要解除列管進行綠電，即不能申請停耕補助，不至於發生可收租金還可申請停耕補助的情況。

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  • 農地進行綠電開發，環保署今年採取更開放的態度。（記者張聰秋攝）

    農地進行綠電開發，環保署今年採取更開放的態度。（記者張聰秋攝）

  • 彰化縣綠電開放從建築物屋頂，觸及到農田。（記者張聰秋攝）

    彰化縣綠電開放從建築物屋頂，觸及到農田。（記者張聰秋攝）

  • 今年起，彰化縣列管污染農田，可跟光電合作，申經報准開發綠電。（圖環保局提供）

    今年起，彰化縣列管污染農田，可跟光電合作，申經報准開發綠電。（圖環保局提供）

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