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綻放生命的光彩 南市特教生才藝比賽頒獎

2017-01-06  12:02

〔記者楊金城／台南報導〕台南市特殊教育學生獎助學金暨才藝比賽頒獎上午在佳里舉行，有46校83位學生獲台南市身障生教育協會頒發獎助學金，永康大灣國小在團體組和個人A組都拿冠軍，仁德國中在國中團體組奪冠。

台南市教育局副局長陳獻明說，舉辦特教生才藝比賽和頒獎，在鼓勵特教生在自己人生舞台更努力上進，綻放生命的光彩。

兼任南市身障生教育協會理事長的教育局主秘蔣銘娟說，過去21年來協會運用各界捐款計捐助2234位學生、1700萬元，希望特教生在學習路上有人扶持一把，並勉勵特教老師、家長在特教生背後的辛勞。

大灣國小在國小團體組以「嬉遊記」奪冠，特教老師康琮富說，沒有經特別訓練，只是讓孩子演出在校平時的學習。

大灣國小在個人A組以鋼琴才藝獲第一名的蘇漴瑋由媽媽張淑芬陪同領獎，雙眼全盲的蘇生說，聽到鋼琴聲音，心情會很好，彈鋼琴是他的最愛。

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  • 大灣國小在南市特教才藝比賽個人A組獲第一名蘇姓學生和媽媽張淑芬一起領獎。（記者楊金城攝）

    大灣國小在南市特教才藝比賽個人A組獲第一名蘇姓學生和媽媽張淑芬一起領獎。（記者楊金城攝）

  • 南市特教才藝比賽頒獎。（記者楊金城攝）

    南市特教才藝比賽頒獎。（記者楊金城攝）

  • 仁德國中才藝表演。（記者楊金城攝）

    仁德國中才藝表演。（記者楊金城攝）

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