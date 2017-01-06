新竹捐血中心號召熱血家族 農曆年不打烊

2017-01-06 12:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「熱血媽咪」分離術捐血人鄭鈴齡為茹素家族，每次捐血都帶著孩子，一雙子女在耳濡目染下也投入捐血，為捐血向下紮根最佳典範；農曆年前，鄭母一家3口今天現身新竹捐血中心的「大手牽小手，傳承愛捐血」活動，分享捐血獻愛盛事，邀請捐血家族結伴捐血。

每年農曆年前1個月為「捐血月」，新竹捐血中心今早10點在竹北愛心樓，舉辦「大手牽小手，傳承愛捐血」活動，新竹縣衛生局長殷東成、竹北市長何淦銘、前議長張碧琴、國際獅子會300-G1區總監許敏益等人共同宣誓支持捐血月，號召市民挽袖捐血。

「傳承愛捐血」10組熱血家族中，「熱血媽咪」分離術捐血人鄭鈴齡捐血720單位，為了讓一雙子女養成定期捐血習慣，每次都帶著孩子一起到捐血室捐血，目前兒女也都成為快樂捐血人。

「溫馨捐血家族」捐血人許瑞禎，為新竹縣國際蘭馨交流會前任會長，以身作則挽袖捐血，更帶領兄弟姊妹9人一起加入捐血家族。

「熱情捐血爸爸」捐血人謝志鵬視捐血為馬拉松賽，需要耐心與恆心，捐血694單位，他帶著幼子表演薩克斯風，希望未來兒子也能接棒捐血。

國際獅子會300-G1區捐血主委黃進財，驕傲分享他從沒用過健保卡和捐血570多單位的紀錄，他也分別獲兩單位頒獎表揚。「熱血家族」張鎂堂也是全家總動員，暢談捐血的自利利人。

新竹捐血中心表示，農曆年節天氣寒冷多雨，民眾捐血意願降低，加上學生族群放寒假等因素，捐血量減少；此外，近年來年輕族群的捐血人口有減少現象，形成捐血年齡斷層。目前血庫需要各界幫忙，尤以A型血液最為急迫。希望藉由熱血家族的號召，讓民眾了解捐血是件容易救人的事，將「捐血，從你我開始」從口號化為實際行動。

台灣血液基金會為強化與捐血人互動，成立「愛捐血」LINE官方帳號，讓民眾隨手查訊捐血地點、周邊資料、疾病、手術、藥物等資訊，還提供個人化服務。

春節期間新竹捐血中心服務不休假，桃竹苗捐血點相關資訊，可上新竹捐血中心查詢。

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