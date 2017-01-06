一例一休害童沒飯吃？ 網友噓爆.....
宜蘭龍潭國小廖姓老師在臉書貼出班上同學的日記，該名學生寫道「因為一例一休的關係」，日子過得越來越苦，快要沒有飯吃了」。（記者花孟璟截自廖老師臉書公開貼文）
〔即時新聞／綜合報導〕一例一休法案通過以來，物價調漲的預期心理造成民眾怨聲四起。昨日傳出有國小學童在日記本上寫「媽媽說最近什麼東西都變得好貴，爸爸說因為『一例一休』的關係，我不懂，我只知道現在日子越來越苦，快要沒有飯吃了。」網友們看到這樣的訊息後噓聲四起，有人說「這個家快活不下去了，社會局還不趕快介入輔導。」
一名網友轉po此新聞時分析，「我不懂，我只知道...」這一類的句型是透過模仿天真無知的孩子和老人，以「不懂」自居，類似語句常見於各式投書：「我不懂洪仲丘，我只知道軍人就是要服從」、「我不懂反服貿，我只知道大陸經濟強我們也要分杯羹」等。有網友認為，「不懂就閉嘴、讓懂的人來說」、「1月1日正式實施的政策，不到10天就可以讓人吃不飽了，有沒有這麼立竿見影的有感政策」。
許多PTT八卦板上的鄉民們則回應：「政策他X的才上路不到10天耶」、「他爸沒救了快通報社會局」、「小學生哪裡知道什麼是一例一休，這根本不是小學生會寫的東西好嗎」、「政策上路後薪水還沒領就沒飯吃？問題在他老爸。」更有網友表示：「你家門前的草沒長高也怪一例一休好了」、「一例一休害我交不到女朋友」。
社民黨發言人苗博雅日前在臉書上線上新年祝福時，趣味又嘲諷的創作了以「一例一休」為題的新詩，將各式社會問題都「怪罪」於一例一休法案上，底下有網友也加入作詩的行列。
八卦板上的鄉民們對此新聞「噓爆」，並且出現各式各樣「....都是一例一休害的」造句。（圖截自PTT八卦板）
苗博雅日前也在臉書上以「一例一休」為題寫嘲諷新詩，底下網友也跟進。（圖截自苗博雅MiaoPoya臉書）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 願「葬在台灣」 甘惠忠神父終於拿到身分證
- 永樂市場好大的火？ 安啦！年貨大街消防演習
- 台東將設服務團 輔導農民申報簡易水土保持
- 多雲到晴高溫達28度 好天氣持續到明天
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 他把停車場當妓院！ 怪男陰莖插汽車加油孔
- 大立光訂單滿 但本月營收會下滑
- 高雄輕軌工程爆偷工減料！廠商2人收押、3人交保
- 追問「一例一休」 徐國勇：會有看不見的手影響經濟
- 身障者停車優惠 桃市議員促比照雙北
- 鐵路高架化 嘉市垂楊大橋不拆
- 護「歐版健保」 歐巴馬槓彭斯
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 內閣恐改組 周刊爆：農委會大黑馬是她！
- 信是受虐狂？ 挨上百巴掌自找的
- 前SPEED主唱今井繪理子 最多金女議員
- （桃園）擬明年改市立 國立高中職意願低
- 解放軍駭客指揮部 藏身北京飯店
- 女兒遭槍口對準 勇母堵住門鬥劫匪
- 川普女兒被爆不住白宮 卻準備跟歐巴馬「鄰居」
- 說好的「做好做滿」？台南3綠委這麼說...
- 愛裸露半身演出秀身材 男星成史上最不愛穿上衣主唱！
- 霸氣！王力宏放話未來不讓女兒「靠爸」
- 廢紙、煤炭翻漲 榮成去年獲利新高
- 網球》無緣打贏前搭檔 謝淑薇布里斯本女雙止步4強
- 不想當小狼狗 妄想變藥頭發橫財
- 韓政府智庫︰台韓恐先於中國 被美列「匯率操縱國」
- 慘！深夜輾過裸屍 ～原來是豬
- 王燦不使壞 選秀節目呆萌唱跳
- 曾嗆法官「不敢判死刑」 狠男槍殺妻子判免死
- 陳冠宇兩度牛棚 進度搶第1
- SBL今首度進軍桃園 3天門票搶光
- 只收咬人犬貓 南投動物收容所挨批
- 高雄婦女久病厭世 疑手綁機車投河自殺
- 苗栗鼓勵縣內升學 鮭魚回流獎學金會延續
- 大城驚爆 土副總理：原攻擊規模大得多
- 小悍馬沙灘車當搬運車用 被偷超痛心
- 籃網今拚止敗 無法託付豪小子
- 彩繪鞋義賣 東女師把愛心變大
- 緝毒過勞 警員、毒蟲同時掛急診
- 《長大衣戲法》2
- 驚魂！ gogoro救援車起火燒毀
- 《日內瓦錶展預覽》逆跳之美
標題：一例一休害童沒飯吃？ 網友噓爆.....
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email