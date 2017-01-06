一例一休害童沒飯吃？ 網友噓爆.....

宜蘭龍潭國小廖姓老師在臉書貼出班上同學的日記，該名學生寫道「因為一例一休的關係」，日子過得越來越苦，快要沒有飯吃了」。（記者花孟璟截自廖老師臉書公開貼文）

2017-01-06 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休法案通過以來，物價調漲的預期心理造成民眾怨聲四起。昨日傳出有國小學童在日記本上寫「媽媽說最近什麼東西都變得好貴，爸爸說因為『一例一休』的關係，我不懂，我只知道現在日子越來越苦，快要沒有飯吃了。」網友們看到這樣的訊息後噓聲四起，有人說「這個家快活不下去了，社會局還不趕快介入輔導。」

一名網友轉po此新聞時分析，「我不懂，我只知道...」這一類的句型是透過模仿天真無知的孩子和老人，以「不懂」自居，類似語句常見於各式投書：「我不懂洪仲丘，我只知道軍人就是要服從」、「我不懂反服貿，我只知道大陸經濟強我們也要分杯羹」等。有網友認為，「不懂就閉嘴、讓懂的人來說」、「1月1日正式實施的政策，不到10天就可以讓人吃不飽了，有沒有這麼立竿見影的有感政策」。

許多PTT八卦板上的鄉民們則回應：「政策他X的才上路不到10天耶」、「他爸沒救了快通報社會局」、「小學生哪裡知道什麼是一例一休，這根本不是小學生會寫的東西好嗎」、「政策上路後薪水還沒領就沒飯吃？問題在他老爸。」更有網友表示：「你家門前的草沒長高也怪一例一休好了」、「一例一休害我交不到女朋友」。

社民黨發言人苗博雅日前在臉書上線上新年祝福時，趣味又嘲諷的創作了以「一例一休」為題的新詩，將各式社會問題都「怪罪」於一例一休法案上，底下有網友也加入作詩的行列。

八卦板上的鄉民們對此新聞「噓爆」，並且出現各式各樣「....都是一例一休害的」造句。（圖截自PTT八卦板）