北北基計程車春節加成 1/23至2/1每趟貴20元

北北基計程車，1/23至2/1實施春節加成收費。（記者何玉華攝）

2017-01-06 11:49

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局宣布，106年新北市計程車春節加成收費，從本月23日零時起至2月1日24時止，與台北市及基隆市同步實施，實施期間共計10天。

交通局指出，北北基多數計程車均已裝設新式計費表，駕駛應使用內建功能，將春節加成20元直接計入跳表金額，若未使用新式計費表功能，或仍使用舊表計程車，不得額外加收春節加成費用。瑞芳及烏來地區固定路線春節加成，則依公告的固定運價收費。

交通局也提醒乘客，下車前應索取乘車證明，並當場確認收費金額正確性，以免衍生消費爭議。如遇有超收車資情形，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市政服務專線申訴。