空污揮之不去 從北到南橘紅一片

2017-01-06 12:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕中午外出民眾注意，西半部空污狀況仍持續，從北到南大多測站空氣品質指標（AQI）均陷於「警戒橘」甚至「不良紅」，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），全民皆應提高警覺。

依據環保署空氣品質監測網資料，目前AQI達「警戒橘」測站共有39站，分布於基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣等。

AQI在「不良紅」等級的則有17測站，分別是北市古亭，新北土城、板橋、新店、永和、林口，桃園龍潭，彰化線西，南投測站，雲林麥寮、斗六、台西、崙背，嘉義及新港測站，台南新營、白河等測站，指標污。