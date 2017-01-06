勞工最憂慮「三低」 勞團籲政府正視

2017-01-06 11:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕常常有人將薪水少掛在嘴上，台灣勞工陣線今公布針對工會幹部所進行的問卷調查，證實了這個憂慮。根據調查報告指出，當前台灣勞工有3大憂慮，首要為「工資過低」、其次為「退休生活保障不足」，以及「工會組織率不足」。勞陣呼籲執政的蔡英文政府，能夠正視這些問題，尤其是青年低薪的部分，必須落實改革。

工會幹部對目前整體勞動情勢，超過8成認為工資過低，約5成6認為退休生活保障不足，至於工會組織率不足則佔3成8。但類似調查在2000年時，勞工問題前3名是「引進外籍勞工」、「工會不自主」、「失業率過高」，顯見實質工資倒退16年的狀況，已經成為勞工最憂心的問題，且連帶帶動儲蓄勞力降低，影響退休保障。

勞陣表示，此次調查凸顯出即使是有工會集體力量的勞工，依然擔憂低薪的問題，更遑論其餘9成3未有工會組織作為勞資議價保護傘的勞工。對此，勞陣將持續推動「最低工資法」的立法，透過對最低工資制度化、規則化，保障勞工權益。同時，也呼籲總統蔡英文，對就任時宣誓要向青年低薪宣戰，落實改革。

這項問卷以各縣市勞動局登記之企業工會幹部為調查對象，採取1工會1份問卷，全國共發出895份，回收183份，回收率約2成。