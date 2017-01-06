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西半部7縣市達紅害 嚴重空汙持續到明天

2017-01-06  11:21

〔即時新聞／綜合報導〕受大氣擴散不佳影響，西半部由南到北空氣品質均不佳，今全台共有17個縣市的空氣品質指標（AQI）達到「對敏感族群不健康」程度的警戒，更有7縣市飆升至「紅害」等級，環保署因而呼籲民眾減少外出次數。

根據環保署空氣品質監測網上午的資料，達到「對所有族群不健康」紅害標準的縣市有台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市與高雄市。環保署表示，空氣品質紅害將對所有人的健康產生負面影響，對敏感族群可能產生較嚴重的健康影響。

氣象專家彭啟明稍早指出，今天西半部空氣品質糟糕，主因是水氣略增，導致霧與霾混在一起，讓整個汙染濃度明顯拉高。

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  • 雲林縣上午的AQI達到紅害等級。（記者林國賢攝）

    雲林縣上午的AQI達到紅害等級。（記者林國賢攝）

  • 西半部共有7縣市達「紅害」標準。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    西半部共有7縣市達「紅害」標準。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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相關關鍵字： 環保署 環保署空氣品質監測網 空汙 紅害 西半部
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