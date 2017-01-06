公民記者培訓報名熱絡 高雄智庫策劃30場公聽會

2017-01-06 11:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕藍營側翼團體、由70多位學者組成的高雄智庫，1月15日將舉行今年第一場研習活動「高雄真善美：公民記者培訓營」，也為即將開辦的30場高雄市政發展系列公聽會暖場；培訓營受理報名才兩天，已超過70人登記。

智庫執行長敖博勝說明，公民記者培訓營將邀請兩位資深媒體人主講，分享於高雄目前媒體環境中，市民或知識公民，如何透過LINE、臉書、YouTube等工具，媒介紀錄與傳播個人觀察，從而呈現高雄各行政區不同生活樣貌。

智庫統計，培訓營本週三公布訊息，名額暫定120，才兩天不到，已有過半數、超過70人上網登記，還有不少詢問電話，反應相當熱絡，培訓營的人氣，也等於為後續30場公聽會暖身。

敖博勝指出，30公聽會主題包括養殖漁業未來發展、長照2.0態樣模式、以房養老核貸成數增加問題、石化產業升級、觀光廊帶串成拓展、文化展演空間與發展、客家、原住民文化與權益維護及保障、熱帶傳染疾病防治、體育發展、普設運動中心、全民建康、嬰幼兒托育與新生兒父母喘息服務、少子化與人口遷徙等，首場於1月下旬舉行。

敖博勝表示，希望藉由公聽會累積各類專家學者、從業人士、業者與官方，在相關議題的專業看法，勾勒出2020年到2030年的高雄發展願景與目前需克服環節。