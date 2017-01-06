| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

公民記者培訓報名熱絡 高雄智庫策劃30場公聽會

2017-01-06  11:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕藍營側翼團體、由70多位學者組成的高雄智庫，1月15日將舉行今年第一場研習活動「高雄真善美：公民記者培訓營」，也為即將開辦的30場高雄市政發展系列公聽會暖場；培訓營受理報名才兩天，已超過70人登記。

智庫執行長敖博勝說明，公民記者培訓營將邀請兩位資深媒體人主講，分享於高雄目前媒體環境中，市民或知識公民，如何透過LINE、臉書、YouTube等工具，媒介紀錄與傳播個人觀察，從而呈現高雄各行政區不同生活樣貌。

智庫統計，培訓營本週三公布訊息，名額暫定120，才兩天不到，已有過半數、超過70人上網登記，還有不少詢問電話，反應相當熱絡，培訓營的人氣，也等於為後續30場公聽會暖身。

敖博勝指出，30公聽會主題包括養殖漁業未來發展、長照2.0態樣模式、以房養老核貸成數增加問題、石化產業升級、觀光廊帶串成拓展、文化展演空間與發展、客家、原住民文化與權益維護及保障、熱帶傳染疾病防治、體育發展、普設運動中心、全民建康、嬰幼兒托育與新生兒父母喘息服務、少子化與人口遷徙等，首場於1月下旬舉行。

敖博勝表示，希望藉由公聽會累積各類專家學者、從業人士、業者與官方，在相關議題的專業看法，勾勒出2020年到2030年的高雄發展願景與目前需克服環節。

廣告
  • 藍營側翼團體高雄智庫執行長敖博勝（左）、國民黨高市黨部主委黃柏霖，說明今年計畫。（記者王榮祥攝）

    藍營側翼團體高雄智庫執行長敖博勝（左）、國民黨高市黨部主委黃柏霖，說明今年計畫。（記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公民記者 高雄智庫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：公民記者培訓報名熱絡 高雄智庫策劃30場公聽會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.